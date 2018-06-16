ميسي يتسبب في أول تعثر للأرجنتين خلال المونديال

تعثر المنتخب الأرجنتيني في أول مباراة له ظهيرة اليوم السبت في إطار نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا إلى غاية الـ15 من شهر جويلية المقبل.

وتعادل رفقاء ماسكيرانو بنتيجة 1-1 أمام فريق إيسلندا في أول مشاركة للفريق السكاندينافي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وافتتح نجم مانشستر سيتى، سيرجيو أغويرو، التهديف للمنتخب الأرجنتينى فى الدقيقة 19 من زمن المباراة.

ثم أدرك ألفريد فينبوجاسون التعادل للمنتخب الأيسلندى فى الدقيقة 23 من زمن المباراة، وهو أول هدف لمنتخب بلاده فى تاريخ كأس العالم حيث تعد هذه المشاركة هى الأولى له فى النهائيات.

وأهدر ميسي أول ركلة جزاء في مونديال روسيا 2018 بعدما فشل في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 64، أمام تألق الحارس الإيسلندي هالدورسو.