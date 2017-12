وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي ينال فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقب هداف البطولة الإسبانية “البيتشيتشي”.

وبهذا التتويج الجديد تفوق ليونيل ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، حيث نال هذا الأخير لقب “البتشيتشي” ثلاثة مرات متتالية.

وتقدم هذه الجائزة من طرف صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية الأخرى نهاية كل موسم.

على غرار جائزة أحسن لاعب في المنتخب الإسباني للموسم الماضي، والتي تسلمها النجم الآخر لنادي برشلونة اندري انييستا

🏆 First the Golden Shoe and now the Pichichi Trophy – Christmas has come early for Leo #Messi! pic.twitter.com/1V9XlYO8ys

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2017