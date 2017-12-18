ميسي يتسلم جائزة “البيتشيشي” ويتفوق على رونالدو

الرياضة
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ميسي يتسلم جائزة “البيتشيشي” ويتفوق على رونالدو
بقلم كريم.تيغرمت

تسلم نجم برشلونة الإسباني، ليونل ميسي، جائزة “البيتشيشي”، أفضل هداف في الليغا الإسبانية للموسم الماضي 2016/2017، بعد إحرازه 37 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي ينال فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقب هداف البطولة الإسبانية “البيتشيتشي”.

وبهذا التتويج الجديد تفوق ليونيل ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، حيث نال هذا الأخير لقب “البتشيتشي” ثلاثة مرات متتالية.

وتقدم هذه الجائزة من طرف صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية الأخرى نهاية كل موسم.

على غرار جائزة أحسن لاعب في المنتخب الإسباني للموسم الماضي، والتي تسلمها النجم الآخر لنادي برشلونة اندري انييستا

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