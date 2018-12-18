ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، اليوم الثلاثاء، جائزة الحذاء الذهبي، الذي تمنح لهداف قارة أوروبا على مستوى الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل ميسي 34 هدفا خلال موسم 2017-2018، ليتوج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات، متخطيا غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ4 جوائز للحذاء الذهبي.

وكان ميسي قد حقق لقب الحذاء الذهبي في موسم 2009-2010 (34 هدفا)، موسم 2011-2012 (50 هدفا)، 2012-2013 (46 هدفا)، 2016-2017 (37 هدفا).

الجدير بالذكر، أن برشلونة، أصبح لديه 7 ألقاب من جائزة الحذاء الذهبي، 5 مرات لميسي، وسواريز موسم 2015-2016، والظاهرة رونالدو 1996-1997.