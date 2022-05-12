ميسي يتصدر قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم

تمكن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جير مان الفرنسي، من تصدر الرياضيين العالميين حتى خارج المستطيل الأخضر.

ونشرت المجلة الاقتصادية “فوربس” الأمريكية، قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم، والتي تصدرها ليونيل ميسي.

كما بلغت قيمة مداخيل النجم الأرجنتيني، خلال فترة 12 شهر المنتهية، 130 مليون دولا، منها 55 مليون دولار مكافآت.

وحلّ في المركز الثاني لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس بـ121 مليون دولار، تلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بـ115 مليون دولار.

وجاء باقي ترتيب الرياضيين العشرة الأوائل على النحو التالي: 4-نيمار 95 مليون دولار، 6-لاعب السلة ستيفن كرى 92.8 دولار.

7-لاعب التنس بروكلين نتس 92 مليون دولار، 8-فيديرير 90.7 مليون دولار، 9-كانيلو ألفاريز 90 مليون دولار، 10-توم برادي 83.9مليون دولار.