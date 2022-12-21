ميسي يتفق مع باريس سان جيرمان على التجديد !

يتجه النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي للبقاء مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم جديد.

حيث كشف، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات على حسابه في تويتر عن وجود اتفاق شفهي مبدئي بين البياسجي وبطل العالم على البقاء.

وأضاف:”لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن جزء العقد والراتب، وسيتم تحديد ذلك في اجتماع جديد قريبًا، ناصر الخليفي وكامبوس يعملان عليه”.

وسيوقع ميسي عقده الجديد فور العودة من الإجازة وسيكون لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر باعتبار أن عقده الحالي ينتهي صيف 2023.