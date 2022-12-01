ميسي يتنازل عن جائزته كأفضل لاعب في مواجهة بولندا

تنازل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن الجائزة التي نالها عن مباراتهم أمام بولندا، كأفضل لاعب في هذا اللقاء.

وكشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أنّ ميسي، تنازل عن جائزته كأفضل لاعب، لزميله ماك أليتسر.

كما أكد سكالوني في تصريح صُحفية: “الفيفا اختار ميسي رجلا للمباراة، لكن الأخير قرر منح الجائزة لزميله أليستر، لأنه سجل هدفا وكان رائعا”.

يذكر أن ليونيل ميسي، ضيّع ضربة جزاء، في الفوز الذي حققه الأرجنتين، على بولندا، بفضل ثنائية ماك أليتسر وجوليان ألفاريز.