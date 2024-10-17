ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

توج الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب على مر العصور الرياضية المقدمة قبل أشهر صحيفة إسبانية.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الخميس، صورة ليونيل ميسي وهي متربعة على عرش جوائز اللاعبين منهم بيلي و رونالدو البرتغالي و رونالدو البرازيلي و غيرهم.

وقال ليونيل ميسي في تصريحه خلال حفل ماركا “النهاية اقتربت، أنا أحاول الاستماع لكل لحظة الآن، برشلونة والأرجنتين موطني، لقد حققت كل أحلامي في كرة القدم، لقد حققت كأس العالم، البطولة التي يريدها الجميع”.

كما أضاف “لقد تمكنت من تحقيق كل أحلامي التي حلمت بها عندما كنت طفل، لقد فزت بكل شيء مع نادي طفولتي برشلونة”.

وختم “نهاية مسيرتي قريبة للغاية”.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]