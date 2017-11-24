تحصل اليوم الجمعة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على جائزة أفضل هداف أوروبي لموسم 2016/2017.

ويعتبر هذا اللقب الرابع، للاعب “البارصا” بعدما تحصل عليه في موسم 2009/2010 ، و2011/2012 و2012/2013.

وسجل “البرغوث” 37 هدفاً في جميع المنافسات مع فريقه برشلونة في موسم 2016/2017 .

وسلم النجم الأورغواياني سواريز، الجائزة إلى زميله في “البارصا” في حفل نُظم في برشلونة وحضره رئيس مارتينو.

وبهذا التتويج يكون ميسي قد عادل رونالدو من حيث التتويج، حيث تحصل “الدون” على هذه الجائزة 4 مرات.

وتنظم صحيفة “ماركا” الإسبانية رفقة مجموعة وسائل الإعلام الأوروبية، التي تظم عدة صحف هذه الجائزة وتسلم لأفضل هداف أوروبي.

ويتنافس اللاعبان على جائزة الكرة الذهبية لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية التي من المنتظر ان يتم الإعلان عن الفائز فيها يوم 7 ديسمبر المقبل.