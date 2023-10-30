ميسي يتوج مجددا بجائزة “الكرة الذهبية” لعام 2023

عانق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، مجددا جائزة الكرة الذهبية، باختياره أفضل لاعب لعام 2023.

ونال ميسي، هذه الجائزة، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت، أمام منافسيه كيليان مبابي، وارلينغ هالاند.

واستحق النجم العالمي، هذه الجائزة، مجددا، نظير قيادته منتخب الأرجنتين، للتويج بكأس العالم 2019.

يذكر أن ليونيل ميسي، يعد اللاعب الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية، حيث نالها اليوم، للمرة الثامنة في مشواره.