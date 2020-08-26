ميسي يجري إتصالا هاتفيا بغوارديولا تمهيدا لإنتقاله إلى السيتي

أعرب اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته بالانتقال إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومغادرة برشلونة بعد 16 سنة من التألق مع الفريق الأول.

وأكد برنامج “التشرينجيتو” الإسباني أن ليونيل ميسي أجرى اتصالاً هاتفياً بمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا قبل أيام قليلة للانتقال إلى ملعب “الاتحاد”، حيث يبحث ليو عن مشروع ناجح لمواصلة الفوز بالألقاب.

وأضاف أن المفاوضات بين ميسي ومانشستر سيتي وصلت إلى مراحل متقدمة من أجل إنتقال البرغوث إلى الدوري الإنجليزي الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر سيتي حدد 300 مليون أورو كميزانية لصرفها فى سوق الانتقالات الصيفية.