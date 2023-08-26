ميسي يحدث أزمة وسط أنصار انتر ميامي

احدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أزمة وسط انصار فريقه الجددي انتر ميامي، قبل ساعات عن انطلاق الدوري الأمريكي.

وكشفت تقارير إعلامة، عن ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر مباريات انتر ميامي، والتي بلغت حدود 502 دولا، بعدما كانت لا تتجاوز 42 دولا قبل قدوم ميسي.

كما أضافت ذات التقارير، بأن الطلب على تذاكر المباراة التي ستجمع انتر ميامي، ونيويورك ريد بولز، تخطت متوسط مبيعات أي فريق في الدوري الأمريكي الموسم الماضي.

يذكر أن ليونيل ميسي، قاد ناديه انتر ميامي للتويج بكأس الدوري، والتأهل لنهائي أمريكا المفتوحة، في ثمانية مباريات خاضها مع الفريق سجل خلالها عشرة أهداف.