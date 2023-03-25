ميسي يحظى بتكريم خاص من طرف الإتحادية الأرجنتينية

قامت الإتحادية الأرجنتينية لكرة القدم، اليوم السبت، بتكريم نجم المنتخب الأول ليونيل ميسي، بطريقة خاصة.

ودشنت الإتحادية الأرجنتينية لكرة القدم، المبنى الجديد الخاص بتدريبات المنتخب الأول، وتم إطلاق إسم ليونيل ميسي على المبنى الجديد بالمركز الجديد للتدريبات بمنطقة إيزيزا .

وقال ميسي بمناسبة هذا التكريم:”شكرًا لكم لأن هذا شيء مثير للغاية بالنسبة لي، أنا سعيد جدا هذا اعتراف خاص جدًا.

وأضاف ميسي:”تسمية المجمع السكني بليونيل أندريس ميسي شيء جميل للغاية، إنه مميز بسبب ما يعنيه”.