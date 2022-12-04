ميسي يحقق رقم قياسي جديد في مونديال قطر

نجح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في كسر رقم جديد في كأس العالم، عقب فوزهم الأخير في مواجهة منتخب أستراليا.

وبعدما قاد منتخب بلده للفوز على ألمانيا والتأهل لربع نهائي مونديال قطر، نال ميسي، جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.

وبهذا أصبح النجم الأرجنتيني، الأكثر حصولا على جائزة رجل المباراة في تاريخ كأس العالم، برصيد 8 مرات.

كما تفوق ليونيل ميسي، في هذه الجوائز، على غريمه كريستيانو رونالدو (7 مرات)، والذي يليه النجم الهولندي الأسبق، آرين روبين (6 مرات).