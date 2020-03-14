ميسي يدخل الحجر الصحي ويوجه رسالة مؤثرة للعالم عن فيروس كورونا

وجه أمسية اليوم السبت النجم الدولي الأرجنتيني لفريق “برشلونة” الإسباني “ليونيل ميسي” رسالة مؤثرة للعالم عن فيروس كورونا.

“ليو” الذي دخل الحجر الصحي بمنزله مباشرة بعد تعليق “البارصا” للتدريبات نشر صورة رفقة أبنائه على حسابه الرسمي في “الأنستغرام”.

وأرفق البرغوث الصورة ب:”إنها أيام صعبة ونحن قلقون بخصوص ما يحدث، يجب علينا أن نكون مسؤولين وأن نظل فى المنزل، كما أنها فرصة مثالية للإستمتاع بالقريبين منك، فليس دائما بإمكانك القيام بذلك”.

“إنها أيام معقدة للجميع، نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان ما يعانون من وضع أسوء سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر وعلى أحبائهم أو لأنهم يعملون لمكافحة هذا المرض، أرسل لهم القوة، حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء فى المنزل”.

وختم صاحب الكرة الذهبية 6 مرات:”هذا الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، عناق وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع فى أقرب وقت ممكن”.