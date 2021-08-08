ميسي يذرف الدموع ويكشف تفاصيل مغادرته برشلونة

ذرف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الدموع اليوم الأحد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، والتي أعلن من خلالها بشكل رسمي مغادرته نادي برشلونة.

وصرح ميسي، خلال ندوته الصحفية: “قدمت الأفضل من أجل برشلونة منذ اليوم الأول، اشتقت كثيرا لجماهير النادي الكتالوني”.

وأضاف: “فعلت المستحيل لأبقى في برشلونة، وكان العقد جاهزا من أجل التمديد، لكن في اللحظة الأخيرة الأمور تغيرت”.

وأردف أفضل لاعب في العالم: “حتى هذه اللحظة لا أصدق ما يحدث، وبأنني سأغادر هذا النادي الذي قضيت فيه 16 سنة”

وتابع: “كنت مقتنهعا أنني سأواصل في برشلونة وهذا ما كنت أريده مع عائلتي لم أتوقع أبدا الرحيل عن برشلونة”.

وختم ليونيل ميسي: “عشت في برشلونة سنوات رائعة وسأعود يوما ما، للأسف حائحة كورونا حرمتني من توديع جماهير برشلونة كما ينبغي”.