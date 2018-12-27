“ميسي” يرد على تحدي “رونالدو”: “أنا في أفضل فريق في العالم”

رد “ليونيل ميسي” لاعب “برشلونة” على التحدي الذي رفعه “كريستيانو رونالدو” أين طالب هذا الأخير من “ليو” اللعب في “الكالتشيو”.
وقال “ميسي” في حوار أجراه مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لست بحاجة لأي تغيير، أنا في أفضل فريق في العالم”.
وأضاف: “تحدياتي تتجدد في كل موسم ولست بحاجة لتغيير الفريق أو تغيير البطولة لكي أبحث عن تحديات أخرى”.
وتابع: “أنا في منزلي ولست بحاجة للتغيير”.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد ولاء “ميسي” لقلعة “برشلونة” خاصة أنه يريد هذا الموسم الفوز بدوري الأبطال التي تعتبر هدفه الرئيسي رفقة النادي الكتالوني.
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