“ميسي” يرغب في عودة “نيمار” لـ “برشلونة”

كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية، أن لاعبو “برشلونة” بقيادة “ليو ميسي” يرغبون في عودة زميلهم السابق “نيمار جونيور”.

وأكدت ذات المصادر أن إدارة “البلوغرانا” تسعى لتبية رغبة “ليو” وتقترح مقايضة لاعبين و 100 مليون أورو لإعادة راقص السامبا.

وتشير المصادر الإسباني أن كل من “أومتيتي و راكيتيش” وحتى “كوتينيو” قد يدخلون في الصفقة بالإضافة إلى 100 مليون أورو.

يذكر أن ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة “باريس سان جيرمان”،فتح النار على اللاعب البرازيلي وطالبه بالجدية وإلا الرحيل عرض خيالي.

وكان البرازيلي قد انضم إلى “باريس سان جيرمان” قادما من “برشلونة” مقابل 222 مليون أورو.