ميسي يرفض السير على خطى رونالدو وبن زيمة

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العرض الذي تلقاه من نادي الهلال السعودي، حسبما كشفته اليوم الأربعاء العديد من التقارير الصحفية.

وقرر ميسي، الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نهاية عقده الصيف الجاري، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة الاسباني، إلى جانب رغبة الهلال السعودي، في خطفه.

وذكرت تقارير إسبانية، أن ميسي رفض فكرة الانتقال للعب في الدوري السعودي، مشيرا أن اللاعب يملك عرضا من نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأضافت ذات التقارير، بأن ميسي، الذي رفض السير على خطى رونالدو وبن زيمة، باللعب في الدوري السعودي، اقترب من اللعب في الدوري الأمريكي من بوابة انتر ميامي.

كما أشارت نفس المصادر الإعلامية بأن مباراة كأس الرابطة ضد كروز أزول المكسيكي يوم 21 جويلية القادم في ميامي.

مضيفة بأن الصحافة عرض انتر ميامي، يتضمن مساهمات من أكبر شريكين في الدوري الأمريكي، وهما شركة “أبل”، إضافة إلى نسبة من أرباح شركة أديداس، والاستحواذ على الفريق بعد الاعتزال، مع حصوله على راتب يقدر بـ 50 مليون دولار، وعقد مدته موسمان فقط.