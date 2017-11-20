يرفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضم اللاعب الجزائري رياض محرز إلى “البارصا” خلال الميركاتو الشتوي.

حيث كشفت صحيفة “دايلي ستار” الإنجليزية نقلا عن مصادر إسبانية، أن النجم الأرجنتيني يرفض رؤية محرز في “الكامب نو”.

حسب ذات المصدر، فإن ميسي يرى ان أسلوب محرز لايتناسب مع طريقة لعب برشلونة ومن شأنه أن يؤثر عليه سلبا.

وتعتمد إدارة برشلونة كثيرا على نجمها ميسي، في اختيار اللاعبين الذين ترغب في استقدامهم، حيث تؤخذ رأيه وموافقته قبل جلب أي لاعب.

كانت الصحافةالإسبانية منذ أيام أكدت أن محرز من بين اللاعبين الذين اقترحهم ميسي على مدرب البارصا لإستقدامهم في الميركاتو الشتوي.