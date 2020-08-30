ميسي يرفع حالة التوتر في برشلونة

زاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الأحد، من حالة التوتر التي يعيشها نادي برشلونة، وأنصاره، من خلال خرجة جديدة.

وكشفت الصحافة الإسبانية، تغيب ليونيل ميسي، عن اختبار فحص كورونا، الذي أجراه نادي برشلونة للاعبي الفريق، تحسبا لانطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة من أفضل لاعب في العالم، لتؤكد من جديد، تصميم “ليو” على مغادرة النادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن اسم ليونيل ميسي، ارتبط مؤخرا بعمالقة الأندية الأوروبية، بعد ابداء رغبته في تغيير الأجواء هذا الصيف، وحسب الصحافة العالمية فإن مانشستر سيتي، يعد الأقرب لضم اللاعب، في حالة تصميمه على مغادرة برشلونة.