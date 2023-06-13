ميسي يزيل الغموض بخصوص مشاركته في مونديال 2026
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من خوض نهائيات كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وصرح ميسي، اليوم الثلاثاء، لوسائل إعلام صينية، على هامش المباراة الودية التي سيخوضها رفقة منتخب بلاده الأرجنتين ضد أستراليا:”لا أعتقد أنني سأشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم”.
وأوضح ليو ميسي:”لاأخطط للعب مونديال 2026، ولكن أود الحضور لمشاهدتها”.
🟥 #آخر_خبر | النجم الأرجنتيني 🇦🇷 ليونيل ميسي يؤكد لوسائل إعلام صينية أنه لا يخطط لخوض كأس العالم 2026 pic.twitter.com/MZaJ6QUuav
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 13, 2023
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