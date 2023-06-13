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الرياضة

ميسي يزيل الغموض بخصوص مشاركته في مونديال 2026

بقلم فيصل زيان بوزيان
ميسي يزيل الغموض بخصوص مشاركته في مونديال 2026
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كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من خوض نهائيات كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وصرح ميسي، اليوم الثلاثاء، لوسائل إعلام صينية، على هامش المباراة الودية التي سيخوضها رفقة منتخب بلاده الأرجنتين ضد أستراليا:”لا أعتقد أنني سأشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم”.

وأوضح ليو ميسي:”لاأخطط للعب مونديال 2026، ولكن أود الحضور لمشاهدتها”.

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