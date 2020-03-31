ميسي يشيد بنجم الخضر القادم !!

الرياضة
  • -
  • 0
ميسي يشيد بنجم الخضر القادم !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد قائد المنتخب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بالنجم الفرانكو-جزائري لفريق أولمبيك ليون الفرنسي “حسام عوار” واصفا اياه بأفضل المواهب الصاعدة في العالم.

نجم فريق برشلونة الاسباني وفي حديثه لصحيفة دايلي ستار الانجليزية اختار 15 موهبة صاعدة في العالم من بينها فيل فودن, عثمان ديمبلي وحسام عوار.

الآخير قال عنه البرغوث:”يتسم حسام عوار دائما بالهدوء والكرة بين قدميه ناهيك عن قدراته الفنية الممتازة”.

يذكر ان اللاعب الشاب للوال لم يختار لحد الآن المنتخب الذي سيمثله مستقبلا بين محاربي الصحراء والديوك الفرنسية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=798590

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com