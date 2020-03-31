ميسي يشيد بنجم الخضر القادم !!

آشاد قائد المنتخب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بالنجم الفرانكو-جزائري لفريق أولمبيك ليون الفرنسي “حسام عوار” واصفا اياه بأفضل المواهب الصاعدة في العالم.

نجم فريق برشلونة الاسباني وفي حديثه لصحيفة دايلي ستار الانجليزية اختار 15 موهبة صاعدة في العالم من بينها فيل فودن, عثمان ديمبلي وحسام عوار.

الآخير قال عنه البرغوث:”يتسم حسام عوار دائما بالهدوء والكرة بين قدميه ناهيك عن قدراته الفنية الممتازة”.

يذكر ان اللاعب الشاب للوال لم يختار لحد الآن المنتخب الذي سيمثله مستقبلا بين محاربي الصحراء والديوك الفرنسية.