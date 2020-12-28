ميسي يصدم جماهير برشلونة: “أريد الرحيل بأفضل طريقة ممكنة” !

كشف “ليونيل ميسي” نجم “برشلونة”، أنه لم يفصل في مستقبله بعد مع النادي الكتالوني ويمكنه الرحيل “مجانا” في نهاية الموسم.

وقال “ميسي” في حوار مع قناة “لاسيكستا”:”ليس لدي أي شيء واضح حول مستقبلي حتى نهاية العام، وسأنتظر حتى نهاية الموسم”.

وأضاف: “أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين مازالوا يحبونني ويريدون مني الاستمرار في النادي، وأعلم أيضًا أن آخرين ليسوا كذلك بعد ما حدث”.

وتابع: “لقد قلت دائمًا إنني أرغب في عيش تجربة بالدوري الأمريكي، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا”.

وختم كلامه: “لا أعرف ما إذا كنت سأرحل أم لا، ولكن إذا رحلت أود الرحيل بأفضل طريقة ممكنة”.