ميسي يصنع الحدث في “إسبانيا” و”برشلونة” في خبر كان !

يُواصل برشلونة سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني بعد أن تعادل مع “ألافيش” صاحب المركز الـ 13.

فبات برشلونة متخلفا عن المتصدر “ريال مدريد” بـ 8 نقاط كاملة بعد مرور 7 جولات فقط من الليغا مع تأجيل مباراتين للبارصا ومباراة للملكي.

هذا الأداء السيء للبلوغرانا قابله تصرف غير مقبول من النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” في مباراة أمس السبت.

وحسب خبراء التحكيم فإن “ميسي” يستحق الطرد بعد ركله للكرة على الحكم الذي اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

فقد عنونت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسي يستحق الطرد”

وصرح الخبير التحكيمي لراديو “ماركا”: “كان يجب على الحكم طرد ميسي، حتى لو لم تصطدم الكرة بقدمه”.

وأضاف: “هذا التصرف من ميسي بداعي تخويف الحكم، ويستحق البطاقة الحمراء المباشرة”.