ميسي يصنع الحدث مع لاعبي “البياسجي”

صنع النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” الحدث مع لاعبي “باريس سان جيرمان” أين ألتقط صورة رفقة بعض من لاعبي “البياسجي” على هامش تواجدهم في عطلة في “إيبيزا” الإسبانية.

وتداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحتى المواقع الرياضية صورة “ميسي” رفقة لاعبي “البياسجي” (دي ماريا، باريديس، فيراتي ونيمار) والبعض الآخر ربطها بنية “ليو” الانضمام لفريق العاصمة الفرنسية “باريس”.

يذكر أن “ميسي” حر من أي إلتزام بعد نهاية عقده مع “برشلونة”، لكن إدارة هذا الاخير قدمت له عرضا بالتجديد لمدة 5 سنوات مقابل خفض راتبه لأكثر من 45%.