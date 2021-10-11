ميسي يضيف لقبا جديدا إلى رصيده الشخصي

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لقبا جديدا ليضاف إلى رصيده الشخصي، باعتباره الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية.

وحظي ميسي، بتكريم من الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عقب مباراة بلده أمام الأوروجواي، ضمن تصفيات المونديال، والتي سجل فيها ميسي ثنائية.

وعليه، رفع النجم الأرجنتيني رصيده لـ80 هدفا دوليا، ليصبح بذلك أفضل هداف تاريخي في أمريكا الجنوبية، وخامس لاعب في العالم يصل للهدف الـ80 دوليا.

وعلق ميسي، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، على هذا الإنجاز، والتكريم الذي حظي به قائلا: “كم هو جميل أن نتمتع بهذه اللحظات.. شكرا على هذا الشعور”.

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