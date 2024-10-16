ميسي يعادل الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو

تألق النجم العالمي ليونيل ميسي، فجر اليوم الأربعاء، رفقة منتخب بلده الأرجنتين، أين قاده لتحقيق فوز ساحق أمام بوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم.

وتمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز في هذه المباراة بسداسية نظيفة، وكان نصيب ميسي منها، ثلاثة أهداف، وتمريرتين حاسمتين.

وبهذا رفع النجم الأرجنتيني، رصيده من الأهداف في مسيرته الدولية لـ112 هدفا، كما بلغ عتبة 10 “هاتريك” على الصعيد الدولي.

وبهذا تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي، معادلة الرقم القياسي لعدد “الهاتريك”، الذي كان باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.