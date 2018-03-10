ميسي يغيب عن مواجهة “ملـﭬـا” لأسباب شخصية

أعلن نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن غياب نجمه الأول ليونيل ميسي، عن مواجهة ” ملـﭬـا” اليوم.

ولم يذكر برشلونة، عن أسباب غياب ميسي عن هذا اللقاء، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها عن مباراة في الليغا الإسبانية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فان سبب غياب ميسي يعود إلى وضع زوجته أنطونيلا لمولودهما الثالث، ليلة أمس الجمعة.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد أعلن في وقت سابق، عن انتظاره لمولود ثالث وأنه قرر تسميته “سيرو”.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد اكدت سابقا، أن “سيرو” هو اسم كريستيانو رونالدو لدى الصينيين.