ميسي يفتتخ باب التسجيل أمام فرنسا و يتصدّر هدافي المونديال

تمكن نجم المنتخب الأرجنتيني ليو ميسي من تسجيل هدفه السادس في مونديال قطر في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من النهائي أمام منتخب فرنسا.

وفتح ميسي باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء تسبّب فيها مهاجم الديكة ديمبيلي.

وكان ديماريا قد صنع فرصة ذهبية للتسجيل قبل أن يعرقله ديمبيلي و يسجّلها الأيقونة الأرجنتينية ليصيح هدافا للعرس الكروي الذي يجري بقطر.