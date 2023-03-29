ميسي يقود الأرجنتين لفوز ساحق ويكتب أرقاما جديدة

قاد النجم العالمي ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، منتخبه الأرجنتين، لاحراز فوز ساحق على حساب كوراساو، في مواحهة ودية تحضيرية.

ومنح ميسي، الفوز في هذه المباراة للأرجنتين، بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، كان نصيب “ليو” منها ثلاثية كاملة “هاتريك”.

كما تمكن النجم العالمي، من خلال هذا الفوز، كتابة أرقام جديدة في مسيرته مع منتخبه، حيث بلغ الهاتريك رقم 57 في مشواره، 9 منها مع منتخب الأرجنتين.

وتجاوز ليونيل ميسي، حاجز 100 هدف مع الأرجنتين، ليعزز مركزه كثالث أفضل هداف في التاريخ، بعد كريستيانو رونالدو (122)، والإيراني علي داني 109.