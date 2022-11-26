ميسي يقود الأرجنتين للإطاحة بالمكسيك في المونديال

تمكن النجم الأرجنتيني ليو ميسي من قيادة منتخبه للفوز على منتخب المكسيك بهدفين مقابل صفر في المباراة الثانية من مونديال قطر.

وعرف ميسي كيفية رد الاعتبار لنفسه و لرفقائه في منتخب “التانغو” بعد تلقيه انتقادات بالجملة اثر الخسارة القاسية والمفاجأة أمام منتخب السعودية.

وكان ميسي قد سجّل الهدف الأول له في المونديال بطريقة جميلة، كما منح تمريرة حاسمة لزميله هيرنانديز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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