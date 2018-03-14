ميسي يقود البارصا للتأهل ويصل لهدفه ال100 في “التشمبيانزليغ”

قاد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للتأهل للدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفين.

سهرة اليوم الأربعاء في لقاء العودة ضد تشلسي الإنجليزي الذي جرى بملعب “الكامب نو” لحساب الدور ثمن النهائي.

وسجل “ليو” الثنائية التي أوصلته لهدفه ال100 في “التشمبيانزليغ” في الدقيقتين ال3 وال63 بينما سجل ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة ال20.

وسجل ميسي أسرع هدف له في تاريخ مُشاركته في مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ضد تشلسي بعد 119 ثانية فقط.

وإستفاد البلوغرانا من تعادله ذهابا على ملعب “ستامفورد بريدج” بهدف لهدف ليكون أخر المُتأهلين للدور ربع النهائي.