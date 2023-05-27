ميسي يقود البياسجي للتتويج بـ “الليغ” 1 ويحقق رقما قياسيا

حقّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله هدفا شخصيا في مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ التي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وقاد ميسي البياسجي للفوز باللقب 11 من البطولة الفرنسية كأكثر نادي تتويجا بالمسابقة.

كما وصل ميسي إلى الهدف الشخصي له رقم 426 الذي سجّله في 574 مباراة بقميصي برشلونة ونادي العاصمة الفرنسية.

ليتفوّق حامل لقب المونديال رفقة الأرجنتين على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجّل 495 هدفا خلال 626 لقاء لعبهم نع كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد.

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