ميسي يقود “التانغو” لنهائي كوبا أمريكا

قاد “ليونيل ميسي” منتخب بلاده “الأرجنتين”، لنهائي “كوبا أمريكا” بعد فوز التانغو أمام منتخب “كولومبيا” العنيد بركلات الترجيح هذا بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة التعادل 1-1.

وكان رفقاء “ميسي” السباقين لفتح باب التسجيل في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة عن طريق “لاوتارو مارتينيز” قبل أن يعدل المنتخب الكولومبي النتيجة في الدقيقة الـ 61 عن طريق “لويس دياز” ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين (3-2).

هذا وسيواجه الأرجنتين منتخب البرازيل في نهائي كوبا أمريكا في ملعب “الماركانا”، أين يحلم “ليو” بالتتويج بأول لقب له مع منتخب بلاده.