ميسي يقود فريقه انتر ميامي للتتويج بأول لقب في تاريخه

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي أمس السبت، فريقه انتر ميامي، لتحقيق انجاز تاريخي، بتتويجهم بكأس الدوريات الأمريكي.

وجاء هذا التتويج، بعد فوز ميسي، وناديه انتر ميامي، في المباراة النهائية التي جمعتهم ناشفيل، بركلات الترجيح (10-9)، عقب انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل (1-1).

وكان النجم الأرجنتيني، مسجل الأهدف الوحيد لناديه انتر ميامي، في هذه المباراة، في الدقيقة الـ23 من الشوط الاول.

وبهذا تمكن ميسي، في أول موسم له مع ناديه انتر ميامي، في قيادة هذا الأخير لحصد اول لقب في تاريخه.

كما نال ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة، بالإضافة لجائزة هداف البطولة، بعد تسجيله حصيلة 9 أهداف من 6 مباريات.