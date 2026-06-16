ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام “الخضر”

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فجر الأربعاء إلى ملعب كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الجزائري والأرجنتيني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، بداية من الساعة الثانية صباحًا بتوقيت الجزائر.

وقبل ساعات من ضربة البداية، كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية، في مقدمتها موقع “TyC Sports”، عن الملامح الرئيسية للتشكيلة التي يعتزم المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد عليها في أول ظهور لـ”الألبيسيليستي” خلال رحلة الدفاع عن اللقب العالمي.

وسيكون القائد ليونيل ميسي أبرز الأسماء الحاضرة في التشكيلة الأساسية، إلى جانب المهاجم لاوتارو مارتينيز، حيث يعول عليهما الطاقم الفني لقيادة المنتخب الأرجنتيني نحو بداية قوية في البطولة.

كما تأكدت جاهزية الحارس إيميليانو مارتينيز للمشاركة منذ البداية، بعدما تجاوز الإصابة التي عانى منها على مستوى أحد أصابع اليد خلال الفترة الماضية.

وفي الخط الخلفي، يتجه سكالوني للاعتماد على الثنائي كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز في محور الدفاع، بينما يرجح أن يشغل غونزالو مونتييل الرواق الأيمن وفاكوندو ميدينا الجهة اليسرى لتعويض الغياب الاضطراري لنيكولاس تاليافيكو.

أما خط الوسط، فمن المنتظر أن يقوده الثلاثي رودريغو دي بول وإنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر، مع منح تياغو ألمادا دورًا هجوميًا خلف ثنائي المقدمة.

ورغم الترشيحات التي تصب في صالح بطل العالم، إلا أن الجهاز الفني للأرجنتين يدرك جيدًا صعوبة المهمة أمام منتخب جزائري يملك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، وهو ما أكده سكالوني خلال مؤتمره الصحفي حين شدد على ضرورة التعامل بجدية كبيرة مع “الخضر” وعدم الاستهانة بإمكاناتهم.