ميسي يكتب التاريخ مع الأرجنتين

حطّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم زميله السابق في “التانغو” خافير ماسكيرانو بعد وصله للمباراة رقم 148 بألوان “الأرجنتين” وهو الذي سجل هدفه 75 في مباراة أمس الإثنين أمام منتخب “بوليفيا” في كوبا أمريكا.

وقاد “ميسي” منتخب بلاده للتأهل للدور الربع النهائي من منافسة كوبا أمريكا أين سيواجه منتخب “الإكوادور” وفي حالة تأهل الأرجنتين فإنها ستواجه الفائز بين “الأورغواي” بقيادة “سواريز” أو “كولومبيا”.

يذكر أن أسطورة الأرجنتين لم يفز بأي لقب قاري مع المنتخب الأول وهو يريد بشدة إهداء الجماهير لقب “كوبا أمريكا” التي تقام حاليا في البرازيل.