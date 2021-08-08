ميسي يكشف الوعد الذي قدمه لزوجته وأولاده

أكد أفضل لاعب في العالم، ليونيل ميسي عزمه على العودة يوما ما إلى نادي برشلونة، مبرزا من خلال ذلك تعلقه الكبير بهذا النادي.

وصرح ميسي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “حتى هذه اللحظة لا أصدق ما يحدث، وبأنني سأرحل من برشلونة وأغير حياتي، الآن يجب أن أبدأ من الصفر”.

وأضاف: “بعد أكثر من 20 عاما أرحل أنا وعائلتي، هناك أشياء رائعة وأشياء سيئة عشتها هنا، ولكنها ساعدتني لأكون ما أنا عليه اليوم، وبدوري منحت كل شيء لقميص النادي منذ اليوم الأول”.

وتابع ليونيل ميسي: “عشت كل هذه الأعوام هنا وكل هذه السنوات كانت الرائعة، ووعدت أبنائي وزوجتي أننا سنعود هنا يوما ما”.