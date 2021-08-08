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الرياضة

ميسي يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان

بقلم كريم.تيغرمت
ميسي يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان
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كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي عن تلقيه العددي من العروض، فور إعلان خبر مغادرته برشلونة.

وصرح ميسي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “مباشرة بعد اتصدار بيان مغادرتي لبرشلونة، تلقيت العدديد من الإتصالات والعروض من أندية عديدة”.

وأضاف: ” راجت شائعات مؤخرا عن توقيعي في نادي باري سانم جيرمان، وهذا غير صحيح، لحد الآن لم أمضي في أي ناد، لكن تبقى باريس سان جيرمان وجهة محتملة لي”.

وتابع ميسي: “صحيح أن البي آس جي، واحد من بين عديد الأندية التي اتصلت بي وطلبت خدماتي، لكن لك يتحدد شيء بعد”.

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