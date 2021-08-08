ميسي يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان
بقلم كريم.تيغرمت
كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي عن تلقيه العددي من العروض، فور إعلان خبر مغادرته برشلونة.
وصرح ميسي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “مباشرة بعد اتصدار بيان مغادرتي لبرشلونة، تلقيت العدديد من الإتصالات والعروض من أندية عديدة”.
وأضاف: ” راجت شائعات مؤخرا عن توقيعي في نادي باري سانم جيرمان، وهذا غير صحيح، لحد الآن لم أمضي في أي ناد، لكن تبقى باريس سان جيرمان وجهة محتملة لي”.
وتابع ميسي: “صحيح أن البي آس جي، واحد من بين عديد الأندية التي اتصلت بي وطلبت خدماتي، لكن لك يتحدد شيء بعد”.
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