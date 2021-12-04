ميسي يكشف سبب إستلقاءه على الأرض خلال مخالفة محرز!

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب إستلقاءه على الأرض خلال مخالفة رياض محرز أمام باريس سان جيرمان شهر سبتمبر الماضي.

وصنع النجم الأرجنتيني خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسة دوري أبطال أوروبا، عندما إستلقى على الأرض خلال مخالفة رياض محرز، على طريقة اللاعب النيجيري هنري أونيكورو، خلال لقطة تسجيل مخالفته الشهيرة في كاس أمم إفريقيا.

وعاد ميسي للحديث عن مخالفة محرز خلال حوار مطول مع مجلة “فرانس فوتبول” على هامش تتويجه بالكرة الذهبية السابعة قائلا:

“في ذلك الوقت، كنّا بِحاجة إلى هذا التصرف. كنّا على وشك الفوز. لم يكن هناك لاعب يفعل ما فعلته، ولذلك استلقيت على الأرض خلف الجدار. علينا جميعا المساهمة بِشيء ما للحصول على النتائج”.