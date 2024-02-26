ميسي ينافس هالاند على جائزة “رياضي العام”

تواجد الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى جانب النجم النرويجي، ايريلينغ هالاند، ضمن قائمة الرياضيين المرشحين لجائزة “ليوريوس” لأفضل رياضي لعام 2024.

وكشفت الحساب الرسمي لجوائز “ليوريوس”، عبر مصنة “X”، عن قائمة تضم ستة رياضيين مرشحين لجائزة “رياضي العام”.

وتصدر هذه القائمة نجم المنتخب الأرجنتيني، ونادي انتر ميامي، ليونيل ميسي، المتوج بهه الجائزة لعام 2023، إلى جانب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ايريلينغ هالاند.

كما ضمت قائمة المرشحين لنيل هذه الجائزة السنوية، كل من لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والعداء الأمريكي نواه لايلس، لاعب القفز بالزانة، السويدي أرماند دوبلانتيس، وسائق الفورميلا وان، الهولندي ماكس فيرستابين.