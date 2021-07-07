ميسي ينال الإشادة بعد تضحيته أمام كولومبيا رغم الإصابة

أظهر اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إستماتة كبيرة خلال مباراة الدور نصف ال نهائي التي جمعت منتخب بلاده أمام كولومبيا، بعد إصراره على إتمام المباراة بالرغم من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل.

فبالإضافة إلى تألقه في المباراة بمراوغاته المعتادة وتحركاته ومساهمته أيضا في تسجيل الأرجنتين هدف التقدم أمام كولومبيا، ضرب ميسي خلال المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، مثلا للتضحية حتى الرمق الأخير من أجل الفريق ولتحقيق الانتصار.

فرغم تعرض ميسي لإصابة قوية في الكاحل في الدقيقة 48 إثر تدخل عنيف من لاعب كولومبيا فرانك فابرا، وظهور بعض الدماء على كاحله، رفض “البرغوث” الاستسلام وأكمل المباراة حتى تابع من أرض الملعب منتخب بلاده وهو يفوز بركلات الترجيح ويبلغ نهائي كوبا أمريكا.