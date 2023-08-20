ميسي ينصب نفسه الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

كسر النجم الأرجنيتي، ليونيل ميسي، رقما قياسيا جديدا، أمس السبت، بعد تتويجه رفقة ناديه انتر ميامي، بكأس الدوريات الأمريكية.

وقاد ميسي، ناديه انتر ميامي، لاحراز كأس الدوريات الأمريكية، بعد فوزهم بالنهائي الذي جمعهم بفريق ناشفيل.

وحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، رفع النجم الأرجنتيني رصيده من الألقاب التي حصدها إلى حد الآن في مشواره الرياضي إلى 44 لقبا، في حصيلة قياسية.

وبهذا تمكن ميسي، من تجاوز زميله السابق في نادي برشلونة، البرازيلي داني ألفيس، الذي حصد في مشواره الكروي 43 لقب.

وكانت أكبر حصيلة ألقاب نالها ليونيل ميسي، مع ناديه الأسبق برشلونة الإسباني، والتي بلغت 35 لقب، أما أبرزها فكان تتويجه بكأس العالم 2022.