ميسي ينفجر في وجه إدارة “برشلونة” ويصدم جماهير “البلوغرانا” !

أبدى “ليونيل ميسي”، استيائه الكبير من إدارة فريقه ومن أداء زملائه أيضا بعد خسارة لقب الليغا لصالح “ريال مدريد” وأيضا لخسارتهم أمس الخميس أمام “أوساسونا”.

وقال “ميسي” في تصريحات صحفية: “خسارتنا أمام أوساسونا تلخص الموسم الذي قدمناه”.

وأضاف: “إذا استمررنا بنفس المستوى، سنخسر مباراة نابولي (في دوري الأبطال) أيضا”.

وتابع: “قلت سابقا إن اللعب بهذه الطريقة لن يكون كافيًا للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، وحتى لقب الليغا خسرناه.. ريال مدريد قدم ما عليه وفاز بكل المباريات”.

في حين ختم كلامه: “الجماهير من حقها أن تطالب بتحقيق الألقاب، وخاصة الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأننا وعدنا بذلك قبل أن نخرج أمام روما ثم ليفربول في آخر عامين، منذ شهر جانفي وكل شيء يحدث بالنادي غريب وسيء، حيث خسرنا الكثير من النقاط”.