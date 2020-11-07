ميسي يهدي قميصة للنجمة اللبنانية يارا

اعتبرت الفنانة اللبنانية يارا الهدية التي تلقتها من اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، أغلى هدية في حياتها وأحسن خاتمة لسنة 2020.

وقاسمت يارا، فرحتها، مع جمهورها ومتابعيها بصفحتها الخاصة على الانستغرام، ونشرت صورة القميص ممضي بإسمها.

وكتبت الفنانة: “على الرّغم من إنني محرومة من حضور مباراياته مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا، لكن أصبح بإمكاني أن أختم سنة 2020 بأجمل وأفخَم هديّة من الأسطورة ميسي”.

هذا وأطلقت يارا، أغنية “ما يهمك يا بيروت”، في تحية إلى بيروت، بعد الإنفجار الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية في الرابع من أوت الفائت.