ميسي يواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب

تألق النجم الأرجنتيني أمس الثلاثاء، ليونيل ميسي، في مواجهة المنتخب الكرواتي، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية.

وبتسجيله هدفاً في اللقاء، وتقديمه تمريرة حاسمة،أصبح ليونيل ميسي، يتقاسم صدارة الهدافين لمونديال قطر مع مبابي بخمسة أهداف.

بالإضافة لهذا، أصبح ليو ميسي، الهداف التاريخي في تاريخ الأرجنتين في المونديال برصيد 11 هدفا، بعدما كسر رقم جابريل باتيستوتا.

كما عادل ميسي، رقم لوثار ماتيوس كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال بـ25 هدفا، وأماه فرصة لكسر الرقم في النهائي.

وعادل ميسي رقم الأسطورة البرازيلي رونالدو، كأكثر من سجل وصنع في عدد مباريات بكأس العالم، منذ مونديال 1966.

كما حقق ميسي، رقما قياسيا في تاريخ الأرجنتين، كونه أول لاعب أرجنتيني يسجل في الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

ونجح ميسي في أن يكون أكثر لاعب في تاريخ المونديال مساهمة في الاهداف بـ19 هدفا.