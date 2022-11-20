ميسي يُزيل المخاوف ويندمج في التدريبات الجماعية للأرجنتين

أزال النجم، ليونيل ميسي، المخاوف داخل المُنتخب الأرجنتيني قبل مواجهة السعودية في منافسة كأس العالم قطر 2022.

حيث عاد، ميسي، أمسية اليوم الأحد للمُشاركة بصفة طبيعية في التدريبات الجماعية لمُنتخب الأرجنتين.

وكان لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد غاب عن التدريبات الجماعية أمس السبت ما أثار حالة من القلق وسط الأرجنتينيين.

وتحمل عودة، ميسي، أنباء سارة للمنتخب الأرجنتيني قبل المباراة الأولى بالمونديال أمام السعودية، يوم الثلاثاء على ملعب لوسيل.