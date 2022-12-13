ميسي يُصبح الهداف التاريخي للأرجنتين في المونديال

دخل سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التاريخ من أوسع الأبواب مع منتخب بلاده.

حيث أصبح لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أفضل هداف أرجنتيني في تاريخ منافسة كأس العالم.

وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للأرجنتين في مواجهة كرواتيا الجارية حاليا لحساب نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ووصل ميسي للهدف الـ11 في تاريخ مشاركاته في المونديال متفوقا على غابريال باتيستوتا الذي يملك 10 أهداف.