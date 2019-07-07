ميسي “يُطرد” يرفض تسلم الميدالية ويُهاجم “البرازيل”

أنهى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مشاركته في “كوبا أمريكا” بالبطاقة الحمراء بعد أن تم طرده في المباراة الترتيبية أمس السبت أمام “التشيلي”.

نجم “برشلونة” صنع الحدث أيضا بعدم صعوده لتلقي الميدالية بعد أن حقق منتخب بلاده الفوز والمركز الثالث.

بل قام بتصريحات نارية قد يعاقب على إثرها من طرف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وقال “ليو” مباشرة بعد نهاية المباراة: “لم أستلم الميدالية لأنني لا أريد أن أكون جزءا من هذا الفساد، وبسبب عدم الاحترام الذي حدث لنا طوال المنافسة”.

وأضاف: “لقد طردت من المباراة بسبب تصريحاتي حول مباراتنا أمام البرازيل وبسبب عدم استخدام الـ VAR”.

وتابع: “كل شيء مُهيأ لكي يتوج المنتخب البرازيلي باللقب”.