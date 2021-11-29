ميسي يُعلق على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية السابعة

علق النجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي” سهرة اليوم الإثنين على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

وقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات خلال الحفل:”من الرائع أن أتواجد هنا خلال هذه الليلة، ربما لا أعلم إلى متى سأظل على هذا المستوى”.

وأضاف: “لكن يجب أن أتذكر أولًا كل من وقف ورائي وبجانبي.. أود الاستمرار في القتال مع ناديّ الجديد، كما أود أن أشكر كل زملائي في برشلونة فريقي السابق، وكذلك في منتخب الأرجنتين”.

“كان حلمًا كبيرًا أن أستمر في القتال من أجل الفوز بالجائزة كل تلك المرات.. أكرر، أشكر كل لاعبي الأرجنتين وبرشلونة وزوجتي وأبنائي، وأشكر أيضًا والدتي ووالدي”.

وختم:”إنه لشرف كبير لي أن أكون منافسا لليفاندوفسكي على هذه الجائزة، ربما كان يستحقها العام الماضي، وأعتقد أنه يستحق أن يكون ضمن الأفضل في العالم”.

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